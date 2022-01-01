В Перми демонтировали электрощиток с известным изображением Губки Боба Объект стрит-арта переместят в музей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В центре Перми на перекрёстке улиц Ленина и Газеты «Звезда» рабочие демонтировали известный объект стрит-арта — электрощиток с изображением мультперсонажа Губки Боба. Об этом ТК ВЕТТА сообщили в мэрии.

Работы проводятся в рамках модернизации светофорного оборудования. При этом беспокоиться за художественный элемент городской среды не стоит. «Губка Боб продолжит «жить» в Музее современного искусства PERMM», — пообещали чиновники.

Напомним, первоначально персонажа мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» на городской инфраструктуре изобразил известный уличный художник Александр Жунёв в 2009 году.

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