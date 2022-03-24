Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 25 по 27 марта Поделиться Твитнуть

С 25 марта в Доме художника проходит выставка Ольги Хромовой «Разное» (6+): скульптуры из гипса и дерева, а также пастели и акварели.

25 марта в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка натюрмортов Анжелики Горбовой «Мои букеты» (0+).

Пресс-служба краевой библиотеки им. Горького

25 марта в 18:00 в Доме актёра откроется выставка Вячеслава Смирнова «Мистический театр» (6+).

фото: пресс-служба Дома актёра

25 марта в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт показ фильма-концерта Рустама Хамдамова «Вокальные параллели» (12+) с Ренатой Литвиновой и Эриком Курмангалиевым в главных ролях.

С 25 марта в 23:30 на сайте Opera Vision доступна к просмотру опера Генриха Маршнера «Вампир» (16+). Государственная опера Ганновера, режиссёр Эрсан Мондтаг и его команда исследуют социальное аутсайдерство и проклятие бессмертия.

26 марта в 11:00 Пермский академический Театр-Театр приглашает на экскурсию. В роли экскурсоводов — артисты ТТ Ольга Пудова, Вера Салеева, Михаил Меркушев, Алиса Санарова, Алина Ледовская и Ульяна Букина.

26 марта в 12:00, 15:00 и 18:00 в Концертном зале ДД(Ю)Т покажут детский музыкальный спектакль «Иван — солёны уши» (0+). Необходима предварительная регистрация.

26 марта в 13:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится концерт ансамблевой музыки «И тает лёд, и сердце тает» (6+). Прозвучит инструментальная и вокальная музыка зарубежных и русских композиторов, а также произведения современных авторов. Участники — фортепианный квартет преподавателей «Лира» и учащиеся Детской музыкальной школы №5 «Созвучие».

26 и 27 марта в 18:00 в Пермском театре юного зрителя состоится премьера спектакля по пьесе Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера» (16+) в постановке Алексея Тишуры.

До 27 марта в арт-пространстве «Другие круги» (Комсомольский проспект, 10) проходит благотворительная выставка «Нам всем нужна поддержка» (0+). Экспозиция представляет фотографии участниц одноимённого проекта помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, который организовали пермские общественные организации и предприниматели. Решить проблемы героиням помогают юристы, психологи, социальные работники. В рамках проекта 27 марта в 19:00 состоится мастер-класс от стилиста-парикмахера и визажиста Кати Римской. Обязательна предварительная запись на мастер-класс по телефону 212-86-47.

27 марта в 12:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького отметят День поэзии с клубом «Библиотерапия» (16+). Каждый участник сможет прочесть своё любимое стихотворение, обсудить любимых авторов, высказаться на тему эволюции поэзии, поговорить о том, что такое белый стих и как влияет наличие рифмы на смысловую нагрузку.

27 марта в 12:00 в библиотеке им. Кузьмина пройдёт встреча для детей «Кыш, Двапортфеля и целая неделя» (6+, от 8 лет) по одноимённой повести Юза Алешковского.

27 марта в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Свадьбу Фигаро» (16+). Бессмертная опера Моцарта звучит в исполнении ансамбля солистов под управлением музыкального руководителя Парижской оперы, любимца публики Густаво Дудамеля.

27 марта в 17:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт вечер поэзии в рамках проекта «Искусство поэзии требует слов!»

27 марта — Международный день театра. В Театре-Театре в этот день — два показа мюзикла «Винил» (12+) — в 14:00 и 18:00. По случаю праздника в фойе театра будет организована выставка, посвящённая истории ТТ, а в кассе в этот день можно будет приобрести билеты на события апреля с большой скидкой.

Никита Чунтомов

27 марта в 19:30 в Zoom пройдёт онлайн-встреча День чтения Толкина (6+). Главный герой встречи — первый переводчик «Властелина колец» на русский язык Александр Абрамович Грузберг.

До 13 апреля в киноцентре «Премьер» можно увидеть фильм Каннского фестиваля, номинированный на «Оскар-2022», «Худший человек на свете» (16+).

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