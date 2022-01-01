Банк «Урал ФД» запускает цикл бесплатных обучающих семинаров для предпринимателей «План Б»
Первая встреча посвящена рекламе и продвижению бизнеса в интернете и социальных медиа
Мир каждый день меняется, привычные схемы перестают работать. Всем нам нужен «План Б», чтобы научиться жить и вести бизнес в новой реальности. Приглашаем Вас принять участие в первой встрече, посвящённой рекламе и продвижению бизнеса в интернете и социальных медиа. Мастер-класс «Старые сети о главном: перенастраиваем коммуникацию и не теряем клиентов» проведёт партнёр банка «Урал ФД» — Бюро социальных коммуникаций «Сёть».
В программе семинара:
1. Дело привычки. Кто действительно «пострадал» от блокировки Instagram и Facebook.
2. Что имеем. Функционал ВКонтакте и Одноклассники.
3. Здравствуйте, я ваше Google. Как это работало и можно ли компенсировать издержки.
4. Экосистема Яндекса. Отличие от зарубежных аналогов и возможности использования.
5. Теперь я в канале. Особенности работы с Telegram.
Спикером выступит Иван Рябухин, генеральный директор Бюро социальных коммуникаций «Сёть», кандидат исторических наук, преподаватель ПГНИУ, лектор обучающих семинаров по теории маркетинга, PR и социальных медиа, в прошлом журналист, редактор сайта пермской деловой газеты «BusinessClass».
Ждём Вас 31 марта в 17:00 в офисе «Пермский» (ул. Ленина, 64)
Задать вопросы по мероприятию можно по тел. 8 (342) 240-10-77
Хотите принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь на сайте Банка
Следите за новостями «Урал ФД» в наших соцсетях ВК и Телеграм. Развивайте бизнес с нами!
На правах рекламы
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.