Банк «Урал ФД» запускает цикл бесплатных обучающих семинаров для предпринимателей «План Б» Первая встреча посвящена рекламе и продвижению бизнеса в интернете и социальных медиа Поделиться Твитнуть

Мир каждый день меняется, привычные схемы перестают работать. Всем нам нужен «План Б», чтобы научиться жить и вести бизнес в новой реальности. Приглашаем Вас принять участие в первой встрече, посвящённой рекламе и продвижению бизнеса в интернете и социальных медиа. Мастер-класс «Старые сети о главном: перенастраиваем коммуникацию и не теряем клиентов» проведёт партнёр банка «Урал ФД» — Бюро социальных коммуникаций «Сёть».

В программе семинара:

1. Дело привычки. Кто действительно «пострадал» от блокировки Instagram и Facebook.

2. Что имеем. Функционал ВКонтакте и Одноклассники.

3. Здравствуйте, я ваше Google. Как это работало и можно ли компенсировать издержки.

4. Экосистема Яндекса. Отличие от зарубежных аналогов и возможности использования.

5. Теперь я в канале. Особенности работы с Telegram.

Спикером выступит Иван Рябухин, генеральный директор Бюро социальных коммуникаций «Сёть», кандидат исторических наук, преподаватель ПГНИУ, лектор обучающих семинаров по теории маркетинга, PR и социальных медиа, в прошлом журналист, редактор сайта пермской деловой газеты «BusinessClass».

Ждём Вас 31 марта в 17:00 в офисе «Пермский» (ул. Ленина, 64)

Задать вопросы по мероприятию можно по тел. 8 (342) 240-10-77

Хотите принять участие в мероприятии, зарегистрируйтесь на сайте Банка

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