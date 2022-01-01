Кредитная карта без справок о доходах в Тинькофф банке Процесс оформления этой карты занимает несколько минут Поделиться Твитнуть

Если требуется кредитная карта без справок о доходах , то необходимо обращаться в надёжный банк, который предоставит её на выгодных условиях. Многие оформляют кредитную карту Тинькофф Платинум, так как она обладает целым рядом преимуществ, а сам банк считается надёжным. Необходимо подробнее рассмотреть, почему стоит оформить данный кредитный продукт.

Преимущества Тинькофф Платинум

Эта кредитная карта считается доступной, так как её можно получить только по паспорту. Вот основные достоинства Тинькофф Платинум:

— льготный период до 12 месяце, если покупать у партнёров (в остальных случаях период составляет 55 дней);

— процентная ставка от 12% годовых;

— кредитный лимит до 700 000 рублей;

— возможно снимать деньги без комиссии в рамках предоставленного лимита в любых банкоматах мира;

— обслуживание бесплатное, если соблюдать требования банка, или 590 рублей в год (единовременное списание);

— получение cashback до 30% с каждой покупки, зачисление средств происходит в начале следующего месяца.

Обычно банк одобряет новым клиентам минимальный лимит. Необходимо пользоваться картой и своевременно закрывать сумму основного долга, чтобы лимит был увеличен в одностороннем порядке. Карта может обслуживаться международными платёжными системами VISA или MasterCard или национальной платёжной системой МИР. Необходимо выбрать подходящий вариант во время оформления пластика.

Как оформить карту Tinkoff Platinum

Процесс оформления занимает несколько минут. Для этого требуется выполнить следующие действия:

1. Выбрать интересующую карту.

2. Указать желаемый кредитный лимит.

3. Заполнить анкету в соответствии с подстрочником.

4. Пройти телефонное собеседование с оператором.

5. Получить ответ в день обращения.

Курьер доставит карту в любую точку России от 1 до 7 дней. Она персонифицированная. Предоставляется пластик после подписания договора, который будет у курьера с собой.

Когда карта будет получена, её требуется активировать. Для этого нужно зайти на сайт Тинькофф Банка и выбрать соответствующий раздел. Там указывается номер пластика и задаётся PIN код. После этого можно пользоваться кредитной картой.

В личном кабинете клиент всегда может посмотреть размер кредитного лимита и необходимую сумму для оплаты. Если возникают вопросы, то стоит обращаться к сотрудникам контакт-центра, они всегда готовы помочь на любом этапе сотрудничества.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

ОГРН 1027739642281

город Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10-1.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.