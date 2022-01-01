Мария Сыропятова Семи населённым пунктам в Пермском крае угрожает подтопление Среди них Тюлькино, Усть-Язьва и Кудымкар Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В зону затопления из-за половодья в 2022 году могут попасть семь населённых пунктов Пермского края. Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов.

Среди них село Моховое в Кунгурском округе (р. Бабка), посёлки Усть-Черная и Серебрянка (р. Весляна) в Гайнском округе, Тюлькино в Соликамском округе (р. Кама), Усть-Язьва в Красновишерском округе (р. Вишера), Вогулка в Березниках (р. Яйва) и Кудымкар (реки Иньва и Кува).

«Неблагоприятная гидрологическая обстановка может сложиться в семи населённых пунктах в шести муниципальных образованиях. Предварительный срок начала вскрытия рек — первая или вторая декада апреля», — прокомментировал Виктор Батмазов наиболее вероятный сценарий половодья.

Объём снежного покрова на Каме в районе Березников превышает норму на 37%, в бассейне Иньвы (Кудымкар) — на 35%, в бассейнах Сылвы и Бабки (Кунгур) — на 26%, а рядом с посёлком Вая на Вишере — на 21%.

Толщина льда на 20% больше нормы на Вишере (у п. Митраковка) и на Чусовой (рядом с Лямино). Также на 10% больше предполагаемых значений толщина льда на Обве в Карагайском районе.

«Глубина промерзания почвы на территории региона не превышает норму», — сказал Виктор Батмазов, отметив, что на 30% водность рек превышена в бассейне Койвы (Губаха). В остальных территориях этот показатель в пределах нормы.

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