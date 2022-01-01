В Прикамье актуализирован интернет-ресурс «Навигатор для бизнеса» Впервые он был запущен в 2020 году Поделиться Твитнуть

Глава регионального минэка Эдуард Соснин в ходе заседания краевого правительства отчитался об исполнении поручения по актуализации «Навигатор для бизнеса». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Навигатор по мерам поддержки индивидуальных предпринимателей и бизнеса — это интернет-ресурс, на котором размещены сведения о всех действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства Пермского края.

Работа ресурса возобновлена, вся информация в нем актуализирована. Законодательная база, размещенная на портале, будет постоянно дополняться и посетители Навигатора смогут пользоваться самой оперативной информацией, отмечают в министерстве.

Для посетителей онлайн-ресурса предусмотрена справочная информация в формате ответов на часто задаваемые вопросы. Кроме этого, пользователи смогут в онлайн-режиме задать свои вопросы экспертам.

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