Андрей Стрельцов Бывший главный тренер БК «Парма» возглавит каунасский «Жальгирис» Поделиться Твитнуть

Казис Максвитис

Константин Долгановский

Литовский клуб и бывший наставник пермской команды «Парма» Казис Максвитис подписали трудовой договор. Он предусматривает, что специалист возглавит «Жальгирис» по окончании этого сезона. Об этом сообщает портал Basket News.

Напомним, что Максвитис возглавил «Парму в июне 2019 года. Затем его контракт продлевался. Отметим, что «Жальгирис» и ранее предпринимал попытки переманить специалиста к себе, но тогда Максвитис отдал предпочтение пермскому клубу.

В феврале этого года Максвитис объявил, что не может продолжить работу в «Парме». После этого контракт с наставником был расторгнут.





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