ФАС после проверки цен на сахар возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита» На складах компаний были обнаружены значительные запасы сахара-песка Поделиться Твитнуть

Сергей Данилов

В Федеральной антимонопольной службе возбудили дело в отношении торговых сетей «Пятёрочка» и «Магнит», сообщили в ведомстве.

Проверяя цены на сахар в Воронежской области, сотрудники ФАС обнаружили на складах компаний значительные запасы сахара-песка. При этом товар не поставлялся в магазины намеренно, для поддержания ажиотажного спроса.

Если вина компаний будет доказана, им грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС начала проверки поставок сахара в магазины по всей стране. Контрольно-надзорные мероприятия затронут не только производителей и торговые сети, но и посредников, отметили в ведомстве.





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