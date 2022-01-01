Зарина Ситдикова Пермская компания договорилась о поставках продукции в Болгарию, Иран и страны Африки Сумма контракта — 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото компании "Живая вода"

Пермская компания «Живая Вода» договорилась о производстве аппаратов по очистке и продаже воды для партнёров из стран Африки, Таможенного союза ЕАЭС, а также Болгарии и Ирана на сумму более 27 млн руб. Соглашения достигнуты на выставке «ВендЭКСПО» в Москве.

На экспорт направят аппараты недорогой линейки, которые на 80% изготавливаются из отечественных комплектующих и на 20% — из китайского сырья.

«Мы договорились о контрактах до конца текущего года. Это позволит нам сохранить рабочие места и зарплату для двух сотен пермяков», — сообщил основатель ООО Вячеслав Вяткин. Он не исключил, что с учётом увеличения заказов в компании могут открыть дополнительные вакансии.

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