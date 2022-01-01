В Прикамье обнаружили новую пещеру Поделиться Твитнуть

В районе села Неволино Пермского края члены кунгурского детско-юношеского туристского клуба «Вертикаль» обнаружили новую пещеру. Об этом сообщает «Рифей»

Во вторник, 22 марта, исследователи изучили участок новой пещеры длиной семь метров, нарисовали схему, зафиксировали координаты и передали данные о находке в федерацию спелеологов Прикамья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пермском крае открыто более 700 пещер.

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