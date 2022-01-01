В Прикамье в ближайшие три года отремонтируют 22 моста и три путепровода Работы будут проходить в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за ближайшие три года планируется отремонтировать 25 мостов и путепроводов на 16 региональных трассах. Работы будут проходить в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» по программе «Мосты и путепроводы», заказчиком выступит краевое Управление автомобильных дорог и транспорта, сообщили в минтрансе Прикамья.

По данным ведомства, сегодня в Пермском крае на региональных трассах насчитывается 291 мостовое сооружение. «25 из них требуют ремонта, именно они и были включены в программу на 2022-2024 гг. В числе объектов — 22 моста и три путепровода», — рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

По его словам, работы, в том числе, будут проведены на объектах региональных трасс Губдор — Чердынь, Соликамск — Красновишерск, Пермь — Березники, Кунгур — Соликамск, Кудымкар — Гайны, Кудымкар — Пожва, Кукуштан — Чайковский, Частые — Бабка, Пермь — Екатеринбург — Калинино, Голдыри — Орда — Октябрьский, Пермь — Усть-Качка, обход г. Чайковский, Куеда — Большая Уса, Оса — Чернушка, Михино — Уинское, Чернушка — Тюш.

Самыми протяжёнными объектами, подлежащими ремонту, станут мосты через реки Вишера (649 м), Полазна (610 м), Косьва (301 м), Усьва (125 м), а также путепровод в Кизеле (150 м).

На 2022 год запланирован ремонт десяти мостов общей протяжённостью почти 500 м. В их числе — переходы через р. Усьва в районе одноимённого посёлка (длина 125 м), через р. Ирень около п. Иренский (80,7 м) и через р. Сеполь около с. Кочёво (51,2 м). Помимо них в текущем сезоне будут обновлены еще семь мостов. Два из них — в Ординском муниципальном округе, через реки Большой Телёс (вблизи д. Мерекаи) и Ординка (на территории с. Орда). В Лысьвенском округе отремонтируют мост через р. Шаква (вблизи п. Шаква), в Бардымском —через р. Печменка (около д. Печмень), в Горнозаводском — мост через р. Медведка, а в Юсьвинском — через р. Трифоновка. Ещё один мост приведут в нормативное состояние в Пермском районе — через р. Мулянка (в районе с. Култаево).

Также в 2022 году начнутся ремонтные работы моста через Вишеру в районе с. Рябинино Чердынского городского округа. Его приведут в нормативное состояние в течение двух лет. Объект расположен на 18 км трассы Губдор—Чердынь.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал важность участия Прикамья в нацпроекте, который позволяет приводить в нормативное состояние участки региональных трасс, а также дороги в краевой столице.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Реализация национального проекта в Прикамье позволяет нам ежегодно приводить в нормативное состояние дороги в рамках пермской городской агломерации и региональные трассы. Каждый год это минимум 100 км обновлённого дорожного полотна. С текущего года в рамках нацпроекта начнётся реализация программы «Мосты и путепроводы». Это позволит помимо дорог и улиц отремонтировать мостовые сооружения и путепроводы в регионе. Такая системная комплексная работа поможет сделать транспортные артерии Прикамья безопасными, сократит число очагов аварийности, улучшит логистику и повысит транспортную доступность территорий региона.

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