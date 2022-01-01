Разрешён ввод в эксплуатацию проблемного дома по ул. Подводников, 88б Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Застройщик ООО «УралСервис-Монолит» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного дома по ул. Подводников, 88б. В ближайшее время въехать в свои квартиры сможет 181 дольщик, сообщают в краевом минстрое.

Как сообщают представители застройщика, выдача ключей планируется со следующей недели. О точной дате собственникам сообщат дополнительно.

Ввести в эксплуатацию дом по ул. Подводников, 88б общей жилой площадью 6,7 тыс. кв. метров должны были еще в 2016 году. Застройщик достраивал его самостоятельно, отказавшись от предложенных займов. Благодаря контролю и консультационной поддержке краевых властей и прокуратуры, девелоперу удалось завершить строительство дома.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что во исполнение поручения президента РФ перед регионом стоит задача решить проблемы всех обманутых дольщиков.

«Необходимо восстановить права более 3,5 тыс. человек: они получат либо компенсации, либо жилые помещения, в строительство которых вложили свои деньги. Эта работа ведётся как на федеральном, так и на региональном уровне. В целом эту задачу держим на постоянном контроле, будем решать её до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру, либо не получит компенсацию. И, конечно, мы рассчитываем на то, что больше таких долгостроев в регионе не будет», — отметил губернатор.

По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, всего в крае остаётся 49 домов, сведения о которых включены в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Для решения проблемы используются такие механизмы, как достройка проблемных объектов и выплата компенсаций участникам долевого строительства, а также региональная мера поддержки.

«Эту задачу держим на постоянном контроле. В 2022 году планируем ввести в эксплуатацию дом по ул. Толмачёва, 15 и ещё один дом, который также достраивается силами самого подрядчика, — по ул. Революции, 2а», — отметил министр.

Напомним, с помощью региональных мер поддержки Министерство строительства Пермского края ввело в эксплуатацию шесть проблемных домов, в которые смогли заехать 1053 человека. Из них в 2021 году завершено строительство четырёх многоквартирных домов: в Перми по ул. Макарова, 23, ул. КИМ, 60б (ЖК «Белая сирень») и ул. Пушкарской, 142 и в Чайковском по ул. Декабристов, 36.

На сегодня уже приняты решения о завершении строительства 23 проблемных объектов. Из них по 16 ведётся разработка проектов достройки, идёт строительство дома по ул. Толмачева, 15 в Перми.

В 2020-2021 годах 762 жителям, дома которых не были достроены, назначены компенсации на общую сумму порядка 1,5 млрд руб. Большинство из них получили выплаты.

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