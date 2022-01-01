В ожидании повышения цен покупки впрок сделали 23% пермяков Чаще всего закупали крупы, соль, сахар и муку Поделиться Твитнуть

Сергей Данилов

Согласно результатам опроса, проведённого 15-22 марта агентством SuperJob, в ожидании повышения цен и исчезновения некоторых товаров в магазинах закупки впрок сделал каждый четвёртый пермяк (23%). При этом ничего не покупали 77% опрошенных в Перми.

Чаще всего на «чёрный день» закупались крупы, мука, масло, сахар, соль, чай, кофе (45%), бытовой химией запаслись 15% респондентов, 14% — предметами личной гигиены, каждый десятый (10%) купил лекарства. 7% опрошенных признались, что скупали всё подряд.

Закупками товаров в кризисной ситуации чаще всего занимаются респонденты старше 45 лет (28%). Реже всего так поступают пермяки с доходом свыше 80 тыс. руб. (20%).

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