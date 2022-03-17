Как сохранить свои средства в условиях неопределённости Советуют специалисты PAN City Group Поделиться Твитнуть

PAN City Group

События последнего месяца, геополитическая и экономическая неопределённость заставили многих россиян задаться вопросом: как обезопасить свои накопления от кризиса? Как правило, вложения в недвижимость в любые времена были и остаются оптимальным вариантом для сохранения капитала. Давайте разберёмся, что же происходит сейчас на рынке недвижимости?

Рост цен на квартиры в новостройках за последний месяц составил в среднем от 8 до 20%, а ряд застройщиков приостановили продажи квартир до момента стабилизации ситуации. Эти меры были предприняты как в связи с ростом цен на стройматериалы, так и для сдерживания ажиотажного спроса, который царил на рынке недвижимости с конца февраля до середины марта.

Вторичный рынок также отреагировал на происходящее: часть собственников решили снять с продажи своё жилье, а другие, воспользовавшись ситуацией, увеличили цены и продали свои квартиры. Таким образом, в настоящее время на вторичном рынке недвижимости наблюдается дефицит качественных предложений.

Процентные ставки по ипотеке ощутимо выросли вслед за увеличением ключевой ставки Банка России до 20%, однако ряд банков сохранили возможность кредитования по льготным ставкам, процент по которым в среднем варьируется от 4,3 до 7. Возможность воспользоваться льготными государственными ипотечными программами по ставке ниже ключевой — важный аргумент для безопасного вложения и обеспечения сохранности средств в нестабильной экономической ситуации.

При выборе объекта для покупки с целью инвестирования, помимо выгодных условий по ипотеке, важен опыт застройщика и срок сдачи жилого комплекса.

Опытный застройщик более грамотно управляет строительными процессами, и вероятность ввода объекта в эксплуатацию в обещанные сроки больше, нежели у новичков строительной отрасли. А высокая степень готовности является гарантией своевременной сдачи объекта. Так, жилой квартал SMART City1 от PAN City Group2 готов уже на 82%! Срок сдачи — третий квартал 2022 года. Важно, что для проекта уже закуплена основная часть импортных материалов, а это значит, что строительство дома не зависит от общей ситуации с поставками материалов, которая может повлечь «упрощение» проекта.

ЖК SMART City — это безопасный парящий экодвор с доступом Face ID, безбарьерная среда, подземный паркинг, консьерж-сервис 24/7, магазины, кафе и спортивные студии на первом этаже комплекса, — именно из таких деталей складывается максимальный комфорт нового высокотехнологичного жилья. Приобретая квартиру в жилом квартале SMART City, вы не только сохраните свои денежные средства, но и станете обладателем высоколиквидной недвижимости, которая вырастет в цене после сдачи комплекса в эксплуатацию.

В продаже остались квартиры площадью от 31,8 до 73,1 кв. м с предчистовой отделкой White Box, благодаря которой вы сможете реализовать любые свои дизайнерские решения. Специалисты отдела продаж помогут вам определиться с планировкой и подберут максимально комфортные условия покупки:

1. Льготная ипотека с господдержкой от 4,3%.3

2. Покупка с участием средств госсубсидий, в том числе в качестве первоначального взноса.

3. Рассрочка платежа без предоставления документов о доходах.4

Хотите увидеть будущую квартиру своими глазами? 2 апреля PAN City Group проводит ДЕНЬ ОТКРЫТОЙ СТРОЙКИ в жилом комплексе SMART City. Мы покажем вам все планировочные решения свободных квартир, и вы сами оцените качество и темпы строительства, выберете идеальную для себя квартиру и распланируете функционал каждой комнаты в ней, а также сможете задать все технические вопросы по конструктиву, ходу строительства и используемым материалам.

Будем рады видеть вас в субботу, 2 апреля, с 12 до 14 часов по ул. Стахановской, 52а. На площадку допускаются клиенты старше 14 лет. Экскурсия проводится только по предварительной записи по телефону ‎207-17-07 или на сайте https://morion-smartcity.ru/. Заявки принимаются до 15:00 1 апреля.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMART City. Оставить заявку на бронь квартиры и машиноместа можно онлайн или через Приложение PAN в App Store и Play Market или по телефону 207-17-07.

1ЖК «SMART City» — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу: Пермь, ул. Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «МОСТ Сити Проект».

3 В рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ставка в размере 4,3% действует в течение 6 месяцев, ставка 5,3% действует в течение 12 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и при первоначальном взносе не менее 15%. По окончании указанного периода ставка составит 6,5% при оформлении комплексного страхования. Заёмщики — граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика. Сумма кредита — не более 3 млн руб. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.07.2022 (включительно).

Условия действительны на 17.03.2022.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заёмщик (созаёмщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

4Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Подробности в отделе продаж PAN City Group без предоставления документов и справок о доходах.

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