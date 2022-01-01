Полёты в аэропорты южной и центральной России отменены до 1 апреля До этой даты отменяются рейсы из Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила ограничения на полёты гражданских самолётов в аэропорты в Анапе, Геленджике, Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Брянске, Белгороде, Курске, Элисте, Орле и Воронеже до 3:45 московского времени 1 апреля. Об этом говорится в заявлении авиавластей РФ.

Напомним, из-за российской спецоперации на Украине Росавиация с 24 февраля по 2 марта приостановила полёты в 12 аэропортов городов южных и центральных районов РФ, а затем продлевала запрет несколько раз.

В связи с решением Росавиации, до 1 апреля отменяются рейсы из аэропорта Перми в Краснодар и Ростов-на-Дону.

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