Мария Сыропятова В 2021 году экспорт пищевой продукции из Пермского края вырос на 20% В лидерах роста — кондитерские изделия, безалкогольные и алкогольные напитки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году экспорт продукции агропромышленного комплекса Пермского края составил 27,4 млн долларов, что на 4,45 млн долларов (20%) больше, чем в 2020 году. Об этом говорят данные краевого минагро. Целевой показатель для Пермского края по росту экспорта продукции агропромышленного комплекса меньше и составляет 23,8 млн долларов.

В краевом минагро говорят, что наибольший вес в структуре экспорта АПК занимали в 2021 году кондитерские изделия (52%), алкогольные и безалкогольные напитки (16%) и какао (15%). Также из Пермского кря на экспорт идут мясные и молочные продукты, соки и т.д. При этом прирост экспорта наблюдался, прежде всего, за счёт кондитерских изделий на сумму 2,8 млн долларов, а также алкогольных и безалкогольных напитков на сумму 0,6 млн долларов.

Среди лидеров экспорта пищевой продукции АО «Кондитерская фабрика «Пермская», АО «Бастион», АО «Пермалко», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» и пермский филиал компании Nestle «Сириал партнерс рус». В основном продукция поступает в страны ближнего зарубежья — Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армению и Грузию.

На территории Пермского края реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В дополнение к федеральным мерам поддержки в регионе реализуется проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Пермский край одним из первых в России запустил собственный экспортный акселератор — программу обучения ведению бизнеса и поиску партнёров на зарубежных рынках.

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