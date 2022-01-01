Андрей Стрельцов Парма» вновь обыграла «Автодор» На этот раз успех сопутствовал пермскому клубу в гостях Поделиться Твитнуть

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» обыграли в Саратове «Автодор». Встреча завершилась со счётом 86:70 в пользу гостей.

Долгое время в поединке лидировали хозяева, но гости после большого перерыва сумели переломить ход событий в свою пользу. Это уже вторая победа подопечных Вячеслава Шушакова над командой из Саратова. 13 марта состоялась игра в Перми, которую так же выиграл пермский клуб.

«Парма» осталась на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В 13 матчах команда одержала 7 побед и потерпела 6 поражений.

Теперь пермская команда 27 марта проведёт игру на своём паркете против красноярского «Енисея».









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