Девять жителей Прикамья с редкими заболеваниями добились выдачи бесплатных лекарств через суд Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Двое взрослых и семеро детей, проживающие в Пермском крае и имеющие редкие заболевания, через суд добились выдачи им бесплатных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Речь идёт о таких диагнозах, как спинально-мышечная атрофия, эпилепсия, муковисцидоз и пр. Пермякам жизненно необходимы дорогостоящие лекарства, которые должны предоставляться бесплатно. Тем не менее минздрав региона осуществил закупку медикаментов только по решению суда и контроля его исполнения со стороны судебных приставов.

В настоящее время пациенты обеспечены необходимыми лекарствами.

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