В выходные в Перми без водоснабжения останутся более 70 домов Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

С 9:00 26 марта до 9:30 27 марта запланировано отключение холодного водоснабжения в части Кировского и Дзержинского районов Перми. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на «Новогор-Прикамье». Причина отключения — проведение аварийных и плановых ремонтных работ на сетях.

Вода будет отключена в домах по адресам:

— ул. Адмирала Ушакова, 59/1, 59/2, 59/3, 55, 55/1, 55/2, 76

— ул. Волгодонская, 24, 24А, 26, 20А, 22,

— ул. Малкова, дома с чётными номерами с 4 по 30, а также дом №17

— ул. Академика Вавилова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 4, 4А, 5, 7, 8А, 9, 11, 11А,

— ул. Рабочая, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 25, 1, 3, 3А, 3Б, 5, 9, 9А, 9Б,

— шоссе Космонавтов, дома с чётными номерами с 106 по 114.

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