Елена Синица В Прикамье местным производителям помогут пробиться в торговые сети Краевой минпромторг собирает базу предприятий, желающих стать поставщиками Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минпромторг Пермского края совместно с центром «Мой бизнес» поможет выйти предприятиям малого бизнеса региона в торговые сети со своими товарами. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

Поясняется, что ведомство возьмёт на себя переговоры и взаимодействие предпринимателей с сетевиками.

Также «Мой бизнес» при необходимости поможет с оформлением сертификации, товарного знака и других документов.

На данный момент собирается база предприятий, которые хотели бы стать поставщиками товаров. Категории товаров не ограничиваются. Это могут быть как продукты, так и одежда или бытовая техника.

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