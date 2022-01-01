Прикамье посетит Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России В программе визита — посещение детской колонии, совещание с руководителями профильных органов, встреча с губернатором Поделиться Твитнуть

Мария Львова-Белова / фото: eduportal44.ru

В четверг, 24 марта, в Пермь прибудет Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Мария Львова-Белова, об этом сообщили в пресс-службе детского омбудсмена. С 21 марта в регионе уже работают юристы аппарата Уполномоченного для подготовки визита.

В рамках поездки в Пермский край Мария Львова-Белова проведёт рабочую встречу с губернатором Дмитрием Махониным, примет участие в совещании с руководителями силовых структур, профильных органов исполнительной власти, НКО и экспертами.

Также детский омбудсмен посетит Пермскую воспитательную колонию в Гамово, учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье», встретится со студентами колледжей среднего профессионального образования, в которых обучаются, в том числе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

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