Более 130 пермяков планируют сдать ЕГЭ досрочно Экзамен по русскому языку 24 марта будут сдавать 70 человек Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В России 21 марта начался досрочный период сдачи ЕГЭ. Заявки на участие в едином госэкзамене подали более 130 пермяков, 110 из них — выпускники прошлых лет. Для организации ЕГЭ в досрочный период в Перми задействован один пункт проведения экзаменов. Об этом сообщили в краевом минобре.

В понедельник прошли экзамены по выбору — географии, литературе и химии. На участие в них заявились около 30 человек. Первый обязательный ЕГЭ запланирован на 24 марта — в нём примут участие более 70 пермяков. 28 марта пройдут ЕГЭ по базовой и профильной математике — заявленное количество участников более 60.

До 4 апреля состоятся ЕГЭ по другим предметам, а с 11 по 18 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи.

Отметим, сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам не могут принять участие в экзаменах в основные сроки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.