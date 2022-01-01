Новые случаи коронавируса диагностированы в 25 муниципалитетах Прикамья В Перми заразились 472 человека Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые случаи коронавируса выявлены у пациентов 25 следующих территорий Пермского края.

Больше всего заболевших (472) в Перми, 33 новых пациента зарегистрированы в Краснокамском городском округе, 23 — в Оханском ГО, 22 — в Горнозаводском ГО.

Меньше всего заболевших (по одному человеку) выявлено в Губахе, Гремячинском ГО, Кунгуре, Октябрьском ГО и Александровском МО.

Всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 354 740 жителей региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.