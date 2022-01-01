Елена Синица С начала года в казну Перми поступило 4,6 млрд рублей Это 10,6 % от годового плана Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным на 1 марта 2022 года, доходы бюджета Перми составили 4,6 млрд руб. Это составляет 10,6% от годового плана. Такие данные привела председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Мария Батуева на заседании гордумы 22 марта.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило больше на 663 млн руб. или на 17%.

Кассовый план за январь-февраль по налоговым и не налоговым доходам исполнен на 116%. В том числе по налоговым — на 121%, по не налоговым — 103%. По налоговым доходам перевыполнение плана преимущественно связано с ростом доходов от НДФЛ на 389 млн руб. Если говорить о не налоговых доходах, то рост замечен по доходам от использования имущества (на 13 млн руб.), от продажи материальных и не материальных активов ( на 35 млн руб.), от штрафных санкций ( на 7 млн руб.).

При этом не исполнены доходы от реализации единых проездных документов — на 39 млн руб.

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