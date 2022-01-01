Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Всего на пять дней в Перми открывается выставка «Нам всем нужна поддержка» Благотворительный творческий проект задумали две неравнодушные девушки и собрали большую компанию участников Поделиться Твитнуть

В новом выставочном пространстве «Другие круги» 22 марта открывается фотовыставка «Нам всем нужна поддержка»(0+). Это результат благотворительного творческого проекта, который задумали и осуществили художница и фотограф Полина Борисова и начинающий стилист, владелица винтажного магазина Полина Кукаркина.

С приближением весны девушкам захотелось создать красивую историю для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, придумать, осуществить и зафиксировать визуально праздник, который позволил бы им расслабиться, почувствовать заботу, осознать собственную человеческую ценность и красоту.

Авторы проекта занимались в группе творческого развития под руководством наставника Ильсияр Олейниковой, которая прониклась их задумкой и начала собирать таких же неравнодушных людей для её осуществления.

Благотворительная организация «Территория семьи» помогла найти пятерых женщин, которым живётся очень нелегко. Студия йоги «Кора» предоставила помещение для съёмки, несколько стилистов и парикмахеров бесплатно делали причёски и макияж для героинь, а Полина Борисова снимала их портреты в разных образах. Участники проекта благодаря предпринимателям-спонсорам приготовили для женщин чай с угощениями, цветы и подарки, и, по словам Ильсияр Олейниковой, героини этой истории расслабились и впервые за долгое время почувствовали, что не они должны о ком-то заботиться, а кто-то другой заботится о них. «Это проект про эмпатию, умение объединять усилия в стремлении к прекрасному, давать и принимать помощь, улыбаться и активно принимать участие в своей собственной повседневности, быть поддержкой другим и себе самому», — говорит Ильсияр Олейникова.

Во время подготовки проекта с участницами работали юристы, психологи, социальные работники, которые старались им помочь решить проблемы и начать новую жизнь.

Как выглядят женщины, которые неожиданно для самих себя стали красивыми и счастливыми, можно увидеть на фотовыставке, открывающейся в новом выставочном пространстве «Другие круги» в помещении бывшего кафе «Франческо» рядом с Центральным выставочным залом на Комсомольском проспекте, 10.

Вернисаж — 22 марта в 18.00, выставка будет работать до 27 марта включительно.

В течение работы выставки на площадке «Других кругов» пройдут мастер-классы:

24 марта бизнес-тренер Елена Мухамадеева проведёт мастер-класс «Женская самооценка и самоценность. Навыки и умения»; 27 марта — мастер-класс от стилиста, парикмахера и визажиста Кати Римской.

Мастер-классы начинаются в 19:00, участие в них бесплатно, обязательна предварительная запись по телефону 212-86-47.

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