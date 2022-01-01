Елена Синица
За 2021 год Пермская КСП выявила нарушения на 2,8 млрд рублей
К дисциплинарной ответственности привлечено 22 виновных лица
В 2021 году Пермская контрольно-счетная палата (КСП) выявила 4150 случаев нарушений на общую сумму 2 млрд 877 млн руб. Такие данные на пленарном заседании гордумы привела председатель КСП Мария Батуева.
При этом, по ее словам, по сравнению с 2020 годом объем нарушений в денежном выражении снизился в два раза (в 2020-м — 5 млрд 661 млн руб.).
В целом, проверками было охвачено 156 объектов.
В частности, Мария Батуева сообщила, что в 2021 году неэффективно были израсходованы 112 млн руб. на изъятие участков. Поясняется, что в дальнейшем реконструкция дорог не была запланирована.
Помимо этого, расходы на благоустройство придомовых территорий были завышены на 43,6 млн руб. Это было связано с неверным применением индексов сметной стоимости.
За год КСП внесла семь представлений об административных правонарушениях, а также 34 протокола. Общая сумма назначенных штрафов составляет 200 тыс. руб.
К дисциплинарной ответственности привлечено 22 виновных лица. Органами прокуратуры вынесено три представления.
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