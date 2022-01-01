Елена Синица За 2021 год Пермская КСП выявила нарушения на 2,8 млрд рублей К дисциплинарной ответственности привлечено 22 виновных лица Поделиться Твитнуть

Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева

Константин Долгановский

В 2021 году Пермская контрольно-счетная палата (КСП) выявила 4150 случаев нарушений на общую сумму 2 млрд 877 млн руб. Такие данные на пленарном заседании гордумы привела председатель КСП Мария Батуева.

При этом, по ее словам, по сравнению с 2020 годом объем нарушений в денежном выражении снизился в два раза (в 2020-м — 5 млрд 661 млн руб.).

В целом, проверками было охвачено 156 объектов.

В частности, Мария Батуева сообщила, что в 2021 году неэффективно были израсходованы 112 млн руб. на изъятие участков. Поясняется, что в дальнейшем реконструкция дорог не была запланирована.

Помимо этого, расходы на благоустройство придомовых территорий были завышены на 43,6 млн руб. Это было связано с неверным применением индексов сметной стоимости.

За год КСП внесла семь представлений об административных правонарушениях, а также 34 протокола. Общая сумма назначенных штрафов составляет 200 тыс. руб.

К дисциплинарной ответственности привлечено 22 виновных лица. Органами прокуратуры вынесено три представления.





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