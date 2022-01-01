Анонсированы торги на аренду пяти земельных участков в Лобаново Они предназначены под индивидуальное жилищное строительство Поделиться Твитнуть

Администратор

newsko.ru

Минимущества Пермского края планирует предоставить пять земельных участков в селе Лобаново Пермского района на право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Площадь каждого участка составляет 1200 кв. метров.

Все они относятся к землям населенных пунктов с разрешением использования для ИЖС.

В министерстве отметили, что земельные участки находятся в 20 минутах езды от Перми. Рядом с ними расположена вся важная социальная инфраструктура: детсад, школа, поликлиники, Дом спорта, Дом культуры, филиалы МФЦ.

В министерстве пояснили, что размер ежегодной арендной платы участков определен по результатам рыночной оценки и составляет от 66 тыс. руб.

Организатор аукциона — государственное казенное учреждение Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края».

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