Анонсированы торги на аренду пяти земельных участков в Лобаново
Они предназначены под индивидуальное жилищное строительство
Минимущества Пермского края планирует предоставить пять земельных участков в селе Лобаново Пермского района на право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Площадь каждого участка составляет 1200 кв. метров.
Все они относятся к землям населенных пунктов с разрешением использования для ИЖС.
В министерстве отметили, что земельные участки находятся в 20 минутах езды от Перми. Рядом с ними расположена вся важная социальная инфраструктура: детсад, школа, поликлиники, Дом спорта, Дом культуры, филиалы МФЦ.
В министерстве пояснили, что размер ежегодной арендной платы участков определен по результатам рыночной оценки и составляет от 66 тыс. руб.
Организатор аукциона — государственное казенное учреждение Пермского края «Имущественное казначейство Пермского края».
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