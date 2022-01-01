В Пермском крае за год изъяли 273 поддельные российские банкноты Общая сумма фальшивых денег превысила один млн рублей Поделиться Твитнуть

В банковской системе Пермского края в 2021 году было изъято из обращения 273 поддельных российских денежных знака. Общая сумма фальшивых денег составила около 1,2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского отделения Банка России.

На долю пятитысячных банкнот пришлось 83% от всего количества подделок, на втором месте фальшивые тысячерублевые банкноты. Из оборота также было изъято семь фальшивых банкнот номиналом 2 тыс. руб., по одной банкноте 500 и 50 рублей, а также две пятирублевые банкноты.

«Наибольшее количество фальшивок попадает в обращение через сферу торговли, — отметил управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — В связи с этим Банк России проводит дистанционное обучение кассовых работников и продавцов розничных сетей».





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