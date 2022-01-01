Прокуратура потребовала от мэрии Перми снести аварийный дом Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми потребовала от администрации города снести аварийный дом на ул. Газонной в течение шести месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки исполнения жилищного законодательства органами местного самоуправления установили, что данное здание давно находится в полуразрушенном состоянии, при этом окна и двери в помещениях частично отсутствуют.

Наличие свободного доступа в аварийный дом может стать причиной ЧП, например, пожара, пояснили в ведомстве, поэтому власти должны как можно быстрее снести здание, а до этого времени ограничить к нему доступ посторонних лиц.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора к мэрии Перми. Решение суда в законную силу пока не вступило.





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