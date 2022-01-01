Выпускник ПГНИУ покинул должность руководителя департамента промполитики Москвы Александр Прохоров уволился по собственному желанию Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Прохоров / фото: агентство «Москва», Андрей Никеричев

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главы департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что Прохоров уволился по собственному желанию.

Александр Прохоров в 2006 году окончил Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция».

C 2005 по 2010 год работал в коммерческих организациях. С 2010 года занимал различные руководящие должности в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Москве.

В 2012 году назначен на должность заместителя руководителя департамента земельных ресурсов Москвы. В 2014-м стал первым заместителем руководителя департамента городского имущества столицы.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы возглавлял с 2018 года.

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