Стартовал экологический автопробег «На подзарядке» по маршруту Пермь — Екатеринбург — Челябинск Участники пробега проведут экологические уроки для школьников Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми сегодня, 21 марта, стартовал автопробег «На подзарядке». Пробег проходит по маршруту Пермь — Екатеринбург — Челябинск, причём в Екатеринбурге к пробегу присоединятся электромобили. В этих регионах участники пробега проведут специальные уроки для школьников, а также соберут использованные батарейки для их последующей утилизации, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России».

Эта инициатива уже стала традиционной для активистов проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Пермского края. Как рассказывает председатель регионального общественного совета партпроекта «Чистая страна» в Пермском крае, председатель Пермского отделения Российского экологического общества Вячеслав Марков, идея о передаче опыта и знаний об утилизации опасных отходов появилась ещё 11 лет назад.

«С тех пор мы рассказываем людям об опасных отходах, которые находятся на руках у населения, и о том, как они могут быть переработаны. Пробег по трём регионам проводится нынче в третий раз. Собранные детьми батарейки загружаются в багажник электромобиля, а затем передаются на переработку на завод «Мегаполисресурс» в Челябинске», — рассказывает Вячеслав Марков.

На экологических уроках ребятам рассказывают о переработке бумаги, полимеров, а также о способах правильной утилизации и переработки опасных отходов — таких, например, как батарейки или электрические лампы. Школьники узнают об ущербе, который могут нанести неправильно утилизированные опасные отходы. Например, известный факт: всего одна «пальчиковая» батарейка, выброшенная на землю, после коррозии отравляет около 20 кв. м земли вокруг. В лесу на такой площади вполне могут обитать кроты и ежи.

Перед началом нынешнего пробега такой урок прошёл в пермской школе №32. Помимо теоретической части, для школьников среднего звена провели практические занятия по вопросам раздельного сбора мусора, утилизации отходов разных классов. Чтобы материал усваивался легче, в ходе второй части под названием «Магия в экологии» солист пермского театра «Иллюзион», участник акции Станислав Колегов демонстрировал школьникам фокусы, где вместо привычных карт «превращаются», «исчезают» или «появляются из ниоткуда» батарейки и макулатура.

«Я за то, чтобы люди берегли природу. Сам берегу её и пропагандирую тот же подход другим, в частности детям. Но им я показываю это другим образом — через своё искусство, через фокусы пытаюсь донести те же самые истины», — говорит артист.

Акцию «На подзарядке», как и другие инициативы проекта «Чистая страна», активно поддерживают в региональном отделении партии «Единая Россия» Пермского края. Как говорит секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев, экологическое просвещение детей и взрослых — в числе приоритетов работы «Единой России».

«Цель работы проекта «Чистая страна» и таких акций — с детства приучить наших маленьких граждан к тому, что нашу природу надо беречь, а отходы — сортировать. Да и взрослым будет не лишним об этом напомнить. В ходе автопробега мы взаимодействуем с региональными отделениями партии соседних регионов. Учитывая, что акцию мы проводим третий год, люди в ней участвуют от души, за руку никого тянуть не надо. Мы все понимаем, что забота о природе — это правильная позиция, и эффект от неё хороший», — отмечает Вячеслав Григорьев.

Добавим, что активисты «Чистой страны» в Пермском крае проводят работу по установке специальных контейнеров для сбора батареек и макулатуры, участвуют в субботниках для приведения в порядок территорий, заботятся о благоустройстве долин малых рек.

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