РЖД отменяет обязательное ношение масок Причина стабилизация эпидемической ситуации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В РЖД сообщили о снятии ограничений для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Причина — стабилизация эпидемической ситуации, сообщили в пресс-службе компании.

Так, отменяется обязательное требование измерять температуру тела пассажиров во время поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и вагонах-ресторанах.

При этом продолжится дезинфекция подвижного состава и помещений вокзалов, особое внимание будет уделяться контактным поверхностям (дверям, ручкам, поручням и т. д.).

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