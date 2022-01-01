Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский мультсериал можно увидеть в онлайн-кинотеатре IVI Решение о продолжении сериала пока не принято Поделиться Поделиться Твитнуть

По сообщению пресс-службы Пермской кинокомиссии, премьера многосерийного анимационного фильма «Капризка» (0+) состоялась в онлайн-сервисе IVI. Все 12 серий первого сезона были размещены в онлайн-кинотеатре 18 марта, при этом сразу попали в топ новинок. Зрительский рейтинг на данный момент — 7,1.

«Капризка» — авторский мультсериал по мотивам популярной повести пермского писателя Владимира Воробьёва. Для его производства в Перми была специально основана студия мультипликации, которая так и называется — «Капризка».

Сериал рассчитан на детскую и семейную аудиторию. Его действие происходит в вымышленном городе Простореченске. Все персонажи новой версии «Капризки» адаптированы к нашему времени — они разговаривают на современном языке и пользуются гаджетами.

Над мультфильмом работали пермские аниматоры продюсерского центра «Капризка» под руководством известного российского режиссёра-мультипликатора Сергея Меринова. Сериал выполнен в смешанной технике — двухмерные куклы-«перекладки» плюс пластилин. Продолжительность каждой серии — 6,5 минуты.

Режиссёры — Сергей Меринов и Наиль Мубинов. Сценаристы — Наталья Румянцева и Игорь Мельников. Продюсеры — Павел Лунгин, Павел Печёнкин, Андрей Семериков.

Эксклюзивный анимационный продукт уже был высоко оценён экспертами. На проходящем в эти дни XXVII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале команда продюсерского центра «Капризка» получила диплом в категории «Лучший сериал». Наградой «За свежий взгляд на вечную проблему» была отмечена работа над серией «Отцы и дети».

Как пояснил «Новому компаньону» генеральный директор продюсерского центра «Капризка» Юрий Цодикович, сейчас неизвестно, как сложится дальнейшая судьба производства мультсериала. Решение о продлении «Капризки» на второй сезон будет приниматься после того, как будут понятны источники дальнейшего финансирования проекта.

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