Суровый и величавый стиль русского барокко Премьера программы в Пермской филармонии Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

На премьеру программы «Русское барокко»(6+) приглашает Уральский государственный камерный хор Пермской филармонии под управлением народного артиста России, профессора Владислава Новика. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Прозвучат произведения старинной русской хоровой музыки — превосходные сочинения композиторов XVII века: «Служба Божия» Николая Дилецкого, четыре Богородичных концерта из цикла «Двунадесятые праздники» и «Безневестная Дево» Василия Титова.



Барокко в русской музыке охватывает период с конца XVII до середины XVIII века. В это время произошли серьёзные изменения в развитии музыкального языка. Многовековая традиция одноголосного пения уступила место увлечению благозвучными гармониями хора. Разделение голосов на партии дало название новому многоголосному стилю — партесное пение. Именно партесный стиль — многокрасочное, открыто эмоциональное хоровое пение на несколько голосов — открыл простор для становления авторской индивидуальности. Торжественное партесное пение легло в основу русской барочной музыки.

Первая выдающаяся фигура среди мастеров партесного письма — Николай Павлович Дилецкий (1630—1681), композитор, ученый, музыкальный просветитель, хоровой регент (дирижер). Используя многие достижения западноевропейской баро́чной культуры, он оставался верным русской традиции трактовки хора: все его сочинения написаны для хора a cappella, что было обычный явлением в русской профессиональной музыке той поры. Дилецкому принадлежит первый музыкально-теоретический труд, содержащий изложение композиционных основ партесного пения. Произведения партесного стиля отличаются светлой мажорностью звучания, гармонической полнотой и насыщенностью, живостью мелодии и ритма. Эти черты ярко представлены в творческом наследии Николая Дилецкого, включающем более ста трёх-четырёх и восьмиголосных хоровых сочинений.

Среди имен композиторов, которые история донесла до нас из XVII в. наряду с Николаем Дилецким, Василий Поликарпович Титов (настоящие имя и фамилия Василий Титович Коробов) выделяется масштабом дарования и плодовитостью.

Точных данных о датах рождения и смерти Титова нет. Предполагается, что композитор родился около 1650 года. В 1678 году он впервые упоминается как певчий в Хоре Государевых певчих дьяков. Судя по архивным данным, певец вскоре занял в хоре Ивана V ведущее положение — очевидно, благодаря не только вокальному, но и композиторскому дарованию.

До 1698 года Титов продолжал служить певчим дьяком (до роспуска хора), затем был инспектором в Московской ратуше и, вероятно, заведовал певческой школой. Рукопись рубежа XVII-XVIII вв. называет Титова также «царственным мастером, что у Спаса в Нове» (т.е. в одном из соборов Московского Кремля) «верьховым дьяком». О дальнейшей судьбе музыканта документальных сведений нет. Некоторые исследователя вслед за историком музыки Н. Финдейзеном относят дату смерти Титова предположительно между 1710 и 1715 годами.

Обширное творчество Титова охватывает различные жанры партесного пения. Опираясь на опыт старшего поколения мастеров партесного письма — Дилецкого, Давидовича, С. Пекалицкого — Титов придает своим хоровым партитурам барочную пышность и сочность. Его музыка завоевывает широчайшее признание. Судить об этом можно по многочисленным спискам произведений Титова, сохранившимся во многих рукописных хранилищах.

Композитор создал более 200 крупных произведений, среди которых такие монументальные циклы, как службы (литургии), «Догматики», «Богородичны воскресни», а также многочисленные партесные концерты (ок. 100). Точное число сочинений Титова установить трудно, поскольку в нотных рукописях XVII-XVIII вв. часто не указывалось имя автора.

Музыкант использовал разнообразные исполнительские составы: от скромного трехголосного ансамбля кантового типа в «Стихотворной Псалтыри» до многоголосного хора, включающего 12, 16 и даже 24 голоса.

Вероятно, уже к середине 1680-х Титов был достаточно известен как композитор. Титов сочинил музыку к «Стихотворной Псалтыри» Симеона Полоцкого (экземпляр этой рукописи с посвящением композитор подарил правительнице царевне Софье), а также к сборнику Полоцкого «Месяцеслов». «Псалтирь рифмотворная» — сборник трёхголосных обработок Псалтири, над которой Титов работал в 1682—1687 годах (по другим данным: в 1680 году, после 1682 года, во 2-й половине 1680-х годов), была опубликована в 1687 году.

Будучи опытным певчим, Титов глубоко постиг секреты выразительного, богатого нюансами хорового звучания. Хотя в его произведениях не участвуют инструменты, умелое использование возможностей хора создает сочную, многотембровую звуковую палитру. Красочность хорового письма особенно характерна для партесных концертов, в которых мощные возгласы хора соперничают с прозрачными ансамблями различных голосов, эффектно сопоставляются разные типы многоголосия, возникают контрасты ладов и размеров. Используя тексты религиозного характера, композитор сумел преодолеть их ограниченность и создать музыку искреннюю и полнокровную, обращенную к человеку. Примером тому служит праздничный хоровой концерт «Рцы нам ныне» (1709), в аллегорической форме прославляющий победу русского оружия в Полтавской битве, — одна из вершин произведений Титова. Пронизанный ощущением светлого торжества, мастерски передающий настроение массового ликования, этот концерт запечатлел непосредственный отклик композитора на важнейшее событие его времени. Живая эмоциональность, теплая задушевность музыки Титова сохраняют силу воздействия на слушателя и в наши дни.

Однако вскоре после смерти Титова музыкальные вкусы русской публики изменились, и композитор, как и традиция, которую он представлял, были практически забыты. Ныне музыка Титова входит в репертуар концертных хоровых коллективов, в храмах звучит его «Большое многолетие».

24 марта в 19:00. Органный концертный зал.

Благодаря прямой трансляции, премьерную программу УГКХ смогут оценить в Кунгуре, Ильинском, Звездном, Лысьве, Добрянке, Чермозе, Чердыни, Усолье, Кудымкаре, Березовке.

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