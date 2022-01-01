В Перми открывается мобильный пункт вакцинации от клещевого энцефалита Там же можно будет привиться от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В мобильном пункте вакцинации, расположенном на территории пермского ТРК «Планета», с сегодняшнего дня можно поставить прививки от клещевого энцефалита и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Режим работы пункта: 21–27 марта с 15:00 до 18:00. В наличии — вакцины «Гам-КОВИД-Вак», «КовиВак», а также вакцина от клещевого энцефалита.

В ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) 25 и 26 марта с 11:00 до 15:00 можно будет привиться от коронавируса вакциной «Гам-КОВИД-Вак».

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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