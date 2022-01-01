Вероятность затопления городской набережной в Перми низкая Синоптики дали прогноз по предстоящему половодью в Прикамье Поделиться Поделиться Твитнуть

По предварительному прогнозу специалистов, относительно высокое половодье в 2022 году вероятно на реках горной части Пермского края. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

Большая вода из-за высокого снежного покрова и в случае интенсивного потепления ожидается в конце апреля — начале мая на Вишере, Колве, Яйве, Косьве, Усьве.

На реках равнинной части края масштабное половодье маловероятно. Оно возможно лишь при очень тёплом и дождливом апреле, как в 2016 году.

Приток воды в Камское водохранилище вряд ли сильно превысит среднемноголетние значения, поэтому вероятность затопления городской набережной в Перми низкая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.