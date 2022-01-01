В ТРК «Семья» не заметили аномального роста покупательской активности Но фиксируют всплеск посещаемости в марте Поделиться Поделиться Твитнуть

Гипермаркет «Семья»

Константин Долгановский

В пермском ТРК «Семья» сообщили о спокойной ситуации с активностью покупателей, «ажиотажа нет». Как сообщили ТК ВЕТТА в пресс-службе комплекса, трафик в первой половине марта 2022 года почти не отличается от аналогичного периода прошлого года.

Зафиксированы два пика активности — в выходные 5-8 марта (29 тыс. посетителей в день) и в субботу, 12 марта (25 тыс.). Отмечается, что в выходные в 2021 году рост посещаемости был более агрессивным.

Из особенностей периода — наметилась тенденция к снижению разницы в посещаемости между будними и выходными днями, заявили в ТРК.

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