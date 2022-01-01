В Пермском крае ищут продавца сахара, похитившего у ИП из Удмуртии полмиллиона рублей Информацию о продаже дефицитного товара предприниматель нашёл на сайте бесплатных объявлений Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Данилов

В полицию города Глазова (Удмуртская Республика) обратился 33-летний местный предприниматель. Он заявил о похищении у него 465 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Заявитель пояснил, что нашёл на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже сахара и договорился с продавцом из Пермского края о сделке: тот обязался продать ему несколько тонн продукции, а ИП перевёл на указанный счёт деньги.

Однако после перевода денежных средств продавец перестал выходить на связь. Тогда предприниматель обратился в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества, совершённого в крупном размере, заведено уголовное дело.

Сотрудники МВД обратились к гражданам с просьбой быть осторожными при совершении покупок и продаж товаров и услуг посредством сети Интернет.

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