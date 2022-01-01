Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» привезли из Подмосковья две победы Пермский клуб был сильнее одинцовской «Искры» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

Пермская волейбольная команда провела два выездных матча волейбольного «Финала восьми» Высшей лиги А. В подмосковном Одинцово была обыграна местная «Искра».

В первой встрече дело дошло до тай-брейка — 2:3. Во втором матче гости праздновали успех в трёх партиях подряд — 0:3. В турнирной таблице пермский клуб остался на шестом месте.

До финиша турнира осталось две игры. «Кама» проведёт их на домашней арене. 25–26 марта в Пермь приедет столичный ЦСКА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.