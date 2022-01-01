Стала известна предельная высота здания нового Пермского театра оперы и балета Высотность сооружения может составить 60 метров Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект нового театра оперы и балета в Перми

На земельном участке площадью 24 тыс. кв. м в Разгуляе, где предполагается строительство нового здания Пермского театра оперы и балета, устанавливается специальная подзона, разрешающая предельную высотность зданий в 60 м (высота 20-этажного дома). Такое решение принято на заседании пермской комиссии по землепользованию и застройке.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», проект прошёл публичные слушания с 22 по 24 февраля. Комиссия по ПЗЗ признала их состоявшимися и проголосовала за то, чтобы направить инициативу в правительство края для утверждения.

Напомним, здание театра собираются разместить на участке, ограниченном сквером им. Татищева, улицами Суксунской, Петропавловской, домами на улицах Клименко и Ленина. Срок реализации проекта — 2028 год.

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