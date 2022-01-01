В Пермском крае под завалами дома погиб местный житель Следователи устанавливают обстоятельства ЧП в Добрянке Поделиться Поделиться Твитнуть

Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят доследственную проверку по факту гибели в городе Добрянке Пермского края местного жителя.

Установлено, что мужчина погиб 19 марта в результате частичного обрушения конструкций при разборе заброшенного нежилого дома.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.

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