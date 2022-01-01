Андрей Стрельцов Пермский паралимпиец завоевал золотую медаль на играх «Мы вместе. Спорт» Олег Пономарёв вместе с ведущим Андреем Романовым выиграл лыжный спринт Поделиться Поделиться Твитнуть

Альтернативные паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» завершились в Ханты-Мансийске. В последний день соревнований пермяк Олег Пономарёв вместе со своим спортсменом-ведущим Андреем Романовым выиграл лыжную спринтерскую гонку в классе B1-B3 (спортсмены с нарушениями зрения). Дистанцию наш земляк сумел преодолеть за 2 минуты 26,56 секунды.





Ранее у Пономарёва была бронза в биатлонном спринте.





Напомним, что пермячка Анастасия Багиян (спортсмен-ведущий — Сергей Синякин) завоевала две золотые медали на этих же стартах. Она была лучшей в лыжной гонке на средней дистанции и в биатлонном спринте.





Победители и призёры игр в Ханты-Мансийске получат такое же вознаграждение за медали, как если бы выступали на Играх в Пекине: за золотую медаль — 4 млн руб., за бронзовую — 1,7 млн руб.

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