За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 30 территориях Прикамья
В Перми заболел 351 человек
По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые случаи коронавируса (731) были зафиксированы в 30 территориях.
В Перми заболел 351 человек, в Чусовском городском округе — 102.
32 заболевших выявлено в Краснокамске, 27, 23 и 22 новых пациента зарегистрировано соответственно в Лысьвенском, Оханском и Кунгурском ГО.
Меньше всего заразившихся — по одному — зафиксировано в Большесосновском и Еловском муниципальных округах.
Напомним, всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 353 336 жителей региона.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.