За сутки новые случаи коронавируса диагностированы в 30 территориях Прикамья В Перми заболел 351 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае новые случаи коронавируса (731) были зафиксированы в 30 территориях.

В Перми заболел 351 человек, в Чусовском городском округе — 102.

32 заболевших выявлено в Краснокамске, 27, 23 и 22 новых пациента зарегистрировано соответственно в Лысьвенском, Оханском и Кунгурском ГО.

Меньше всего заразившихся — по одному — зафиксировано в Большесосновском и Еловском муниципальных округах.

Напомним, всего с начала пандемии в Прикамье коронавирус диагностирован у 353 336 жителей региона.

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