Владельца пермского теплохода отправили под суд Перевозившее туристов плавсредство было непригодным к эксплуатации Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермской транспортной прокуратуре утвердили обвинительное заключение в отношении 57-летнего жителя края. Его обвиняют в совершении уголовного преступления — оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По версии следствия, обвиняемый в августе 2021 года оказывал услуги по перевозке пассажиров теплоходом «Людмила» на экскурсионном маршруте по Каме от лодочной базы «Нептун» до базы отдыха «Политехник». Вместе с тем, согласно акту освидетельствования, ещё в 2013 году судно было признано негодным к эксплуатации и приказом Камского филиала Российского Речного Регистра было снято с учёта.

Кроме этого, у обвиняемого не было лицензии на перевозку пассажиров, а теплоход не был укомплектован спасательными кругами и жилетами в необходимом количестве.

Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Орджоникидзевский районный суд Перми.

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