Авиакомпанию «Ижавиа» оштрафовали в Перми за отказ предоставить услуги пассажирам
Пострадавшие не смогли получить питание и ночлег
Пермская транспортная прокуратура провела проверку инцидента, случившегося в аэропорту Перми 26 декабря 2021 года. Авиакомпания «Ижавиа» задержала вылет рейса Пермь-Ижевск на срок более 12 часов.
В ходе проверки установлено, что пассажирам не было предоставлено горячее питание и места в гостинице, что является нарушением Федеральных авиационных правил.
В отношении «Ижаваиа» было возбуждено дело об административном правонарушении.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю назначило авиаперевозчику штрафа в размере 20 тыс. руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.