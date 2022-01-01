Авиакомпанию «Ижавиа» оштрафовали в Перми за отказ предоставить услуги пассажирам Пострадавшие не смогли получить питание и ночлег Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская транспортная прокуратура провела проверку инцидента, случившегося в аэропорту Перми 26 декабря 2021 года. Авиакомпания «Ижавиа» задержала вылет рейса Пермь-Ижевск на срок более 12 часов.

В ходе проверки установлено, что пассажирам не было предоставлено горячее питание и места в гостинице, что является нарушением Федеральных авиационных правил.

В отношении «Ижаваиа» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю назначило авиаперевозчику штрафа в размере 20 тыс. руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.