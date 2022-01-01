Елена Синица
В Пермском крае выявлен 731 новый случай заражения коронавирусом
Из них 89 — дети до 17 лет
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвержден 731 новый случай COVID-19. Выздоровело 1112 человек, умерло — восемь.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 353 336.
Сейчас в краевых «ковидных» стационарах находятся 1090 пациентов, в тяжёлом состоянии 107, из них 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда составляет 39,6%.
По состоянию на утро 20 марта в Пермском крае 1 369 869 жителей завершили курс вакцинации от коронавируса.
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