Елена Синица В Пермском крае выявлен 731 новый случай заражения коронавирусом Из них 89 — дети до 17 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвержден 731 новый случай COVID-19. Выздоровело 1112 человек, умерло — восемь.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 353 336.





Сейчас в краевых «ковидных» стационарах находятся 1090 пациентов, в тяжёлом состоянии 107, из них 42 подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда составляет 39,6%.





По состоянию на утро 20 марта в Пермском крае 1 369 869 жителей завершили курс вакцинации от коронавируса.

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