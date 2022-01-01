Елена Синица На следующей неделе в Перми без холодной воды останутся жители 25 домов Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы Поделиться Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми без холодной воды останутся жители 25 домов. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 22 марта с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет по адресам ул.Екатерининская, 120, ул.Пермская, 124, 126, 126а. Причина — аварийно-восстановительные работы.





Также 23 марта с 14:00 до 16:00 из-за плановых работ отключат воду на ул. Вильвенская, 11, 13, 15, 9, ул. Горняков, 3, 5а, 7, ул.Мильчакова, 15, 17, ул.Овчинникова, 10, 10а, 2, 5, 7, 8.





Кроме этого, 24 марта с 09:00 до 14:00 холодное водоснабжение отключат на ул.Липатова, 18, 20, 22, 24.





Помимо этого, 25 марта с 09:00 до 18:00 отключение холодной воды планируется на ул.Желябова, 17, 19.

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