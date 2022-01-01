Андрей Стрельцов
Пермские пловцы-дайверы стали лучшими в России
Они заняли первое общекомандное место на Кубке России по подводному спорту
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В спортивном комплексе «Невская волна» города Санкт-Петербург прошел Кубок России по спортивному дайвингу. 100 сильнейших спортсменов из 10 регионов разыграли медали в четырёх дисциплинах: ночной дайвинг, с подъёмом груза, преодоление полосы препятствий и «дайвинг-комбинированное плавание».
Пермские пловцы стали лучшими в командном зачёте. В их активе девять наград. Большинство золотые. По итогам соревнований команда Пермского края завоевала первое общекомандное место.
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