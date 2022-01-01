Мария Сыропятова На субсидирование ставок по программе льготного кредитования для аграриев Пермского края дополнительно выделено 300 млн рублей Первоначально было выделено на эти цели 80 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральный минсельхоз выделил дополнительно Пермскому краю 296 млн. руб. на субсидирование процентных ставок по льготным краткосрочным кредитам сельхозпроизводителям Прикамья. Об этом сообщает краевой минагро. Всего на эти цели ранее было запланировано в 2022 году 80 млн руб.

В рамках программы предприятия могут взять краткосрочный кредит по ставке от 1% до 5%: на развитие растениеводства, животноводства и переработку продукции, а также инвестиционный — на строительство, реконструкцию или модернизацию предприятий, приобретение техники и оборудования.

«Аграриям Пермского края в 2021 году было предоставлено 97 льготных краткосрочных кредитов на сумму 5,3 млрд. рублей. В этом году уже одобрено 13 кредитов на 245,5 млн. рублей», – отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Напомним, ранее сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году.

Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев.

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым также истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку

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