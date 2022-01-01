Андрей Стрельцов Спортсмены из Прикамья завоевали три медали на играх «Мы вместе. Спорт» Эти соревнования организованы как альтернатива Паралимаде для российских и белорусских атлетов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Ханты-Мансийске спортсмены из Прикамья завоевали три медали на альтернативных паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт».

Два «золота» принесла Анастасия Багиян (спортсмен-ведущий Сергей Синякин). Багиян была лучшей в лыжной гонке на средней дистанции, а также победила в биатлоном спринте.

Еще у одного регионального спортсмена Олега Пономарева и лидера Андрея Поманова — бронзовая награда в биатлонном спринте.

Напомним, в играх «Мы вместе. Спорт» принимают участие спортсмены с ограниченными возможностями из России и Белоруси, которым международные чиновники от спорта запретили выступить на стартах в Пекине из-за начала военной операции в Украине.

Кстати, выплаты спортсменам за призовые места в состязаниях в Ханты-Мансийске будут соответствовать выплатам за медали на Паралимпиаде.

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